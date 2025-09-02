Российский фигурист рассказал о кубинцах, предлагающих страшные вещи

Российский фигурист Даниил Горелкин, выступающий в танцах на льду в паре с Софьей Леонтьевой, поделился впечатлениями от проведенного на Кубе отпуска. Об этом сообщает Sport24.

Спортсмен рассказал, что местные жители очень бедные, что заставило его грустить.

«Люди подбегают на улице и предлагают страшные вещи, все, что угодно за доллар. Задумываешься о том, что люди могут сделать за один доллар, тебе становится от этого очень грустно», — отметил фигурист.

Горелкин добавил, что был на Кубе в третий раз.

«Когда я был в первый раз, тоже удивился, какая там еда. Но я — тот человек, который умеет подстраиваться подо все», — заявил россиянин.

Ранее еду на Кубе раскритиковала Леонтьева, партнерша Горелкина. Она также рассказала об очень низком уровне сервиса в кубинском отеле.