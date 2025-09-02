Тарасова восхищается фигуристом Ефимчуком, вернувшимся на соревнования спустя семь лет
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» выразила восхищение Игорем Ефимчуком, выступившим на соревнованиях впервые за семь лет.
26‑летний Ефимчук стал третьим по итогам короткой программы на первом этапе Кубка Санкт‑Петербурга, набрав 77,69 балла. До этого Ефимчук последний раз выступал на соревнованиях в сезоне‑2017/18.
— Удивляет, что спортсмен может вернуться спустя семь лет?
— Чего же удивляться? Вот он вернулся, вошел в тройку, сделал. Всё бывает. Я его не помню. Никто не возвращался, а он вернулся. Это было его желание, мы можем только восхищаться этим, — сказала Тарасова «Матч ТВ».
Ефимчук — бронзовый призер первенства России.
