Губерниев рассказал, что узнал от Валиевой о намерении возобновить карьеру

Фигуристка Камила Валиева настроена на возобновление карьеры. Об этом ТАСС рассказал спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Дисквалификация Валиевой истечет 25 декабря 2025 года. С 25 октября 2025 года фигуристка сможет приступить к тренировкам.