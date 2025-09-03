Гуменник выиграл первый этап Кубка Санкт‑Петербурга

Петр Гуменник стал победителем первого этапа Кубка Санкт‑Петербурга по фигурному катанию.

© Матч ТВ

В сумме за короткую и произвольную программы Гуменник набрал 303,79 балла. В произвольном прокате фигурист исполнил пять четверных прыжков, один из которых приземлил в степ‑аут.

Второе место занял Семен Соловьев (246,50), третье — Игорь Ефимчук (237,50).

Гуменник и Аделия Петросян вошли в число основных участников квалификационного турнира к Олимпиаде‑2026, который пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине.

