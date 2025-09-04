Рудковская: назовете хотя бы один титул Тутберидзе как фигуристки, я извинюсь

Продюсер Яна Рудковская объяснила, чем были обусловлены ее резкие слова в отношении тренера Этери Тутберидзе. Она заявила в интервью RT, что вступилась за мужа, двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.

«Не очень умно и не слишком дальновидно говорить так о легендарном фигуристе, который живет этим видом спорта 24 часа семь дней в неделю. Она сказала — я ответила. Еще скажет — еще отвечу. Мне всегда есть что сказать. Я слишком много знаю», — утверждает Рудковская.

Она добавила, что не считает свои слова жесткими, а главная ее позиция заключается в том, чтобы защищать семью, и муж полностью разделяет ее позицию. Супруга Плющенко обещает, что будет всегда критиковать за отсутствие уважения, как делала и раньше.

«Считаю, деликатно и с уважением разобрала всё по фактам. Факты — вещь упрямая. Если назовете хотя бы один большой международный титул Этери Георгиевны в качестве фигуристки, я принесу ей извинения», — заявила гендиректор академии «Ангелы Плющенко».