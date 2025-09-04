Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова сообщила, что поступила в школу продюсирования при Московском государственном университете (МГУ).

«Очень жду 1 октября, потому что у меня начинается учеба в Школе продюсирования Николая Картозии. Там учатся артисты, предприниматели, блогеры и ребята, которые хотят стать частью креативной экономики. В учебной программе 17 модулей, 100 лекций, 257 учебных часов и диплом МГУ в случае успешной сдачи экзаменов. Я настроена быть отличницей и запустить новые проекты", — написала Загитова в телеграм-канале.

В текущем году Загитова представила публике новое ледовое шоу «Ассоль». Премьера состоялась в конце июня в Санкт-Петербурге, рок-мюзикл был поставлен по мотивам «Алых парусов» Александра Грина. Сама Загитова исполнила в постановке главную роль.