Тарасова: Рудковская испортит Плющенко всю жизнь

Татьяна Тарасова: «Тутберидзе – большой русский тренер, а вот кто такая Рудковская – не знаю. Мне жаль, что она высказываниями испортит Плющенко всю жизнь»
Тарасова считает, что высказывания Рудковской вредят Плющенко.
Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко, ранее заявила, что Этери Тутберидзе состоялась как тренер, но не как фигуристка.
– Сегодня вышло новое интервью, в котором Рудковская сказала, что извинится перед Тутберидзе, если ей назовут хотя бы один ее большой международный титул в качестве фигуристки, а еще пригрозила, что слишком много знает.
– Уже говорила, что знаю, кто такая Этери Георгиевна Тутберидзе. Это большой русский тренер, который воспитал чемпионов, призеров и много девочек, которые нас потрясли. А вот кто такая Рудковская – не знаю. Она что, моды показывает? Кто она по профессии? Причем тут мы, из спорта, и она, шоумен?
– Если брать спорт и фигурное катание, она – генеральный директор школ «Ангелы Плющенко».
– Не смешите меня. Мне жаль, что она испортит Плющенко всю его жизнь вот такими высказываниями. Мне просто жаль. Он работает лучше, чем Рудковская пишет, – сказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
