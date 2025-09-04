Рукавицын и Соколовская создали совместную академию фигурного катания

Как сообщает «Р-Спорт», новая школа носит название «РуСо» – по первым двум буквам фамилий каждого из учредителей. Она будет базироваться в спорткомплексе «Шуваловский лед» в Санкт-Петербурге.

«Все дети имеют право заниматься тем видом спорта, каким бы им хотелось, но не всегда они по тем или иным причинам могут попасть в школу олимпийского резерва. Поэтому мы с Женей решили создать такую школу, которая давала бы шанс каждому любящему фигурное катание ребенку», – заявила Соколовская.

Рукавицын добавил, что он и его коллега неоднократно сталкивались с ситуацией, когда на просмотр приходил ребенок с потенциалом, но без фактического результата, позволяющего попасть в государственные школы.