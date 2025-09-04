Фигуристка Туктамышева взяла на руки детеныша леопарда

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева осталась в восторге от полуторамесячного детеныша леопарда. Фото и видео она опубликовала в Telegram.

© Соцсети

«Провела день среди удивительных животных. Улыбаюсь на фото, но убеждена, что по-настоящему свободными они выглядят только в дикой природе», — написала спортсменка.

В сезоне-2022/23 фигуристка стала победительницей четвертого этапа Гран-при России в Москве и шестого этапа в Перми. 24 декабря 2022 года Елизавета Туктамышева стала бронзовой призеркой чемпионата России (241,72 балла). Лучшей стала Софья Акатьева (249,74 балла). Второе место заняла Камила Валиева (247,32 балла), однако из-за ее дисквалификации Туктамышева поднялась на вторую ступень пьедестала.

После этого Елизавета взяла паузу в карьере. Официально она не объявляла об уходе, но в официальных соревнованиях больше не участвовала.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам, которые не выступали на турнирах организации с 2022 года, принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.