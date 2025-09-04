Российская фигуристка Александра Игнатова (Трусова) начала зарабатывать на рассказах о родах. На это обратил внимание SHOT.

Спортсменка создала приватный канал в Telegram, где выкладывает видео из родзала, истории о схватках, родах и восстановлении после них. Доступ к каналу на месяц стоит 1990 рублей, на него уже подписаны более 500 человек. Таким образом Трусова заработала больше миллиона рублей.

Ранее Трусова рассказала о том, как ее тело изменилось после родов.

«Живот пока не убрался, но я уже в некоторые джинсы влезаю. Это уже плюс. Ну и грудь у меня пятого размера, кажется», — заявила спортсменка.

6 августа 21-летняя Трусова родила сына, которого назвали Михаилом. Летом 2024 года она вышла замуж за фигуриста Макара Игнатова.