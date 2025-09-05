Тарасова об академии Соколовской и Рукавицына: «Открыть можно все что угодно. Вот у меня не было академии, а чемпионы мира и Олимпийских игр были»
Татьяна Тарасова отреагировала на открытие академии Соколовской и Рукавицына.
«А какие у них цели? Это первое, о чем надо писать. Плюс не очень понимаю, как Соколовская будет участвовать, она же в Москве живет. Переедет в Санкт-Петербург или будет между городами ездить? Тренировки ведь два раза в день. Главное – чтобы были ученики. Открыть можно все что угодно и назвать как угодно. Вот у меня никогда не было академии, а чемпионы Европы и мира, победители Олимпийских игр были. Мне в принципе у нас в стране никогда не предлагали сделать что-то подобное. И у Тамары Николаевны Москвиной академии тоже не было, тогда как чемпионов она воспитала. Если у Соколовской и Рукавицына получится найти будущих чемпионов, то почему нет», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
