Тарасова отреагировала на первую однополую пару в фигурном катании

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в интервью ТАСС заявила, что не против выступления однополых пар на соревнованиях.

4 сентября стало известно, что 19-летняя финская и 20-летняя британская фигуристки Эмма Аалто и Милли Коллинг будут выступать на внутренних финских соревнованиях после пересмотра правил федерации. Согласно им, спортсменок будут обозначать как «фигурист А» и «фигурист Б» вместо общепринятых «мужчина» и «женщина».

«Сначала надо проверить эти дуэты в отдельных соревнованиях и посмотреть, что это такое, как это будет развиваться. А потом уже вставлять это в соревнования так, как сочтут нужным профессионалы. Такие танцы на льду происходят от того, что в каких-то странах катается мало мальчиков, мало мужчин. У нас в России с этим все в порядке», — заявила Тарасова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. В конце 2023 года организация решила допустить россиян и белорусов до летних Олимпийских игр — 2024 в качестве нейтральных спортсменов.

20 декабря прошлого года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.