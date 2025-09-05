Плющенко о критике Тарасовой в адрес Рудковской: «Не обращаю ни на кого внимания. У нас все хорошо с Яной, все блестяще»

Sports.ru

Евгений Плющенко не обращает внимания на критику со стороны Татьяны Тарасовой.

Плющенко высказался о критике Тарасовой в адрес Рудковской
© Sports.ru

Накануне Тарасова сказала о жене Плющенко Яне Рудковской так:

«Мне жаль, что она испортит Плющенко всю его жизнь вот такими высказываниями. Мне просто жаль».
«Да вы знаете, я даже не читаю комментарии. Не хочется обращать внимания. Обидно ли мне? Нет, конечно. Повторюсь, я не обращаю ни на кого внимания. У меня своя жизнь. Мне есть чем заниматься, так как у меня прекрасная жизнь. У нас все хорошо с Яной, все блестяще. Мы работаем и трудимся, готовим шоу. Вот сейчас строим арену, а также реализуем много проектов. У нас все прекрасно!» – сказал двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию.
