Костылева пропустит первый этап юниорского гран‑при России в Москве

Российская фигуристка Елена Костылева не выступит на первом этапе юниорского Гран‑при России.

© Матч ТВ

Соревнования пройдут в Москве с 14 по 17 октября.

— Мы не увидим Лену на первом этапе Гран‑при в Москве, который состоится уже почти через месяц, 14 октября, где ранее планировалось стартовать. Это не реально, в такой короткий срок, чтобы за месяц, накатать программы. Даже с тройными прыжками. Не тренируясь в системе с 13 мая 2025 года. 120 дней без полноценных тренировок. Только отдых и ЛФК. Очень противно читать статьи и комментарии о якобы симуляции серьезности травмы Костылевой, — говорится в сообщении в социальной сети спортсменки.

К сообщению приложена фотография заявления на имя старшего тренера академии «Ангелы Плющенко» Евгения Плющенко.

Предварительно Костылева появится на соревновательном льду на этапе в Красноярске (29–31 октября).