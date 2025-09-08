Медведева дала совет фигуристам, участвующим в отборе на Олимпиаду

Бывшая российская фигуристка Евгения Медведева дала совет соотечественникам, которые будут участвовать в отборе на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению экс-спортсменки, российским фигуристам не надо думать об ответственности.

«Жду, что ребята справятся со всем. Надеюсь, что они сильно не станут закапываться в мыслях об этой ответственности. Просто выйдут и все сделают», — заявила Медведева.

Квалификационные соревнования на Олимпийские игры пройдут в Пекине с 17 по 21 сентября. Игры состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года.

13 мая Международный союз конькобежцев (ISU) назвал имена российских фигуристов, допущенных к отборочному турниру к Олимпиаде-2026. В список вошли четверо спортсменов, выступающих в одиночном катании. При этом ISU не допустил спортивные пары и танцевальные дуэты.