«Спасибо за ваш опыт и идеи, которые будем реализовывать в сезоне». Мишина и Галлямов поблагодарили Жулина за постановку программы

Sports.ru

Мишина и Галлямов поблагодарили Александра Жулина за постановку программы.

Мишина и Галлямов поблагодарили Жулина
© Sports.ru

Тренер и хореограф Жулин поставил паре новую короткую программу.

«Спасибо, Александр, за Ваш опыт и идеи, которые будем реализовывать в сезоне», – написали фигуристы в соцсети, опубликовав совместное фото со специалистом.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов – чемпионы мира 2021 года в парном катании, трехкратные чемпионы России.

Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости