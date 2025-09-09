Анисина рассказала о распаде дуэта с Авербухом

Марина Анисина высказалась о распаде дуэта с Ильей Авербухом.

В 1990 и 1992 годах Анисина и Авербух вместе выигрывали юниорские чемпионаты мира по танцам на льду. С сезона 1993/94 Авербух выступал с Ириной Лобачевой.

– Когда ваша пара с Авербухом распалась, вы плакали?

– Я вообще не плакала, у меня плакали мама с бабушкой. И вот мне все время зудели: ой, все пропало, все закончилось. В танцах, когда теряешь партнера, это непростая история – найти, чтобы подходил и по возрасту, и внешне, и катался хорошо.

Это было начало 90-х – и планировать куда-то уехать за границу?.. Это было из какой-то нереальности. Ни денег нет никаких у нас, ни виз, ничего.

– А откуда вообще родилась идея? Сначала вы с Ильей, а потом раз – и две новые пары.

– Так вот получилось, что Илью поставили с Ирой.

– А Илья встречался с Ирой до того, как вы распались. Может быть, это как-то она повлияла?

– Я не знаю, кто там что решил, потому что у меня разные версии: Наталья Владимировна (Линичук) мне одно говорила, Илья – другое. Я не против ни того, ни другого.

– А Ирина Лобачева что говорила?

– Мы вообще это не обсуждали никогда. А с ней-то мне что обсуждать? Как сложилось – так сложилось. Как было на самом деле – я не знаю.

– А у Иры был тогда партнер?

– Был. По-моему, она с Поспеловым каталась, но она хотела другого партнера. Ей нужен был партнер.

Я не знаю, кто что решил. С одной стороны, тогда без согласия тренера тоже невозможно. А с другой стороны, Наталья Владимировна говорила: «Ну, Илюша решил».

Но я не вдавалась ни в какие истории. Меня, конечно, это сильно задело, и у меня был такой толчок, что я должна доказать.

– Вы с Ильей что-то выиграли ведь?

– Два раза чемпионат мира среди юниоров.

– И ты просыпаешься в одно прекрасное утро…

– … и я без партнера. У нас новый сезон, это сентябрь. Новые программы, костюмы. И мы приехали из Швейцарии со сборов. И причем Илюха боялся мне сказать, он все ждал, ждал. Мне Коля Морозов сказал. И я сама Илье говорю: «А что тянуть-то все, если ты решил. Вставайте – катайтесь. Я тут тоже не буду время свое терять».

И потом уже они катаются в моих костюмах, с моими программами. Все катаются в паре, а я одна. Но у меня вариантов нет. Ну что, надо ходить, кататься.

– А кто придумал Францию? Кто придумал эти пробы?

– Наталья Владимировна Линичук мне дала совет: партнеров нет сейчас в России, напиши иностранцу. Тогда это немножко выглядело ну как-то...

– У вас была мотивация выиграть именно у пары Лобачева – Авербух?

– Нет, у меня не было мести, у меня просто была мечта стать олимпийской чемпионкой. А тут моя мечта рухнула. И мне это дало сил.

И я ухватилась за идею Натальи Владимировны – написала два письма на французском. Я выбрала Гвендаля Пейзера и Виктора Краатца.

Краатцу письмо так и не дошло, мы потом ржали даже. Ему никто не передал, а французам Наталья Владимировна поехала на турнир и передала письмо, – рассказала в эфире шоу «Каток» Марина Анисина, которая вместе с Гвендалем выиграла Олимпиаду-2002.