Корейский союз конькобежцев перевел $43 тысячи мошенникам, выдававшим себя за организаторов соревнований
Корейский союз конькобежцев по ошибке перевел крупную денежную сумму мошенникам.
Как сообщает Maeil Business Newspaper, в январе 2025 года сборная Южной Кореи готовилась к международным соревнованиям по шорт-треку. Федерация страны перевела 60 миллионов вон (около 43 тысяч долларов) мошенникам, которые выдавали себя за представителей оргкомитета.
Средства предназначались якобы для питания и проживания спортсменов в гостинице.
Спортивная федерация, к которой также относятся фигурное катание и конькобежный спорт, подтвердила информацию об ущербе лишь в июле. Тогда она в итоге и обратилась в полицию, которая по-прежнему расследует дело.
France Football пытается наладить отношения с «Реалом» на фоне будущей церемонии «Золотого мяча». Делегация ездила в Мадрид, но встречи прошли безуспешно
Корейский союз конькобежцев перевел $43 тысячи мошенникам, выдававшим себя за организаторов соревнований
Вайсфельд о 3:4 «Сочи» от «Спартака»: «Команда Крикунова неплохо играла. Неизвестно, как бы сложился матч, если бы не удаления. Перспективы сочинцев на сезон туманны»
France Football пытается наладить отношения с «Реалом» на фоне будущей церемонии «Золотого мяча». Делегация ездила в Мадрид, но встречи прошли безуспешно
Корейский союз конькобежцев перевел $43 тысячи мошенникам, выдававшим себя за организаторов соревнований
Вайсфельд о 3:4 «Сочи» от «Спартака»: «Команда Крикунова неплохо играла. Неизвестно, как бы сложился матч, если бы не удаления. Перспективы сочинцев на сезон туманны»