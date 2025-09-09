Корейский союз конькобежцев перевел $43 тысячи мошенникам

Корейский союз конькобежцев по ошибке перевел крупную денежную сумму мошенникам.

© Sports.ru

Как сообщает Maeil Business Newspaper, в январе 2025 года сборная Южной Кореи готовилась к международным соревнованиям по шорт-треку. Федерация страны перевела 60 миллионов вон (около 43 тысяч долларов) мошенникам, которые выдавали себя за представителей оргкомитета.

Средства предназначались якобы для питания и проживания спортсменов в гостинице.

Спортивная федерация, к которой также относятся фигурное катание и конькобежный спорт, подтвердила информацию об ущербе лишь в июле. Тогда она в итоге и обратилась в полицию, которая по-прежнему расследует дело.