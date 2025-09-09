ISU опубликовал визитную карточку Гуменника перед турниром в Пекине

Международный союз конькобежев (ISU) опубликовал визитную карточку, посвящённую двукратному победителю финала Гран-при России Петру Гуменнику, перед квалификационным турниром к Олимпийским играм, который пройдёт в Пекине. В профайлах опубликована информация о главных наградах, а также о лучших результатах в карьере (при этом медали чемпионата России учитаны не были).

Помимо информации об этом, представлены подтверждённые программы, с которыми фигурист будет выступать. Короткая программа поставлена под «Парфюмер», произвольная — под песню «Pray».

© weibo ISU

Отметим, что ранее подобная визитная карточка появилась у участников отборочного турнира в женском одиночном катании, в том числе у двукратной победительницы чемпионата России Аделии Петросян. В числе её главныъ медалей были названы два золота первенства России.