Авербух пояснил, что важно в современном фигурном катании

Серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух заявил «Матч ТВ», что в первую очередь в фигурном катании оценивается техническая часть, но гармоничное сочетание с артистической составляющей также играет важную роль.

— Как вы считаете, в современном фигурном катании важна сама программа или именно техническая часть, исполнение прыжков?

— В современном фигурном катании важна гармония и картинка. Главное, это гармония между техническим потенциалом и базовым. Но, конечно, все равно в первую очередь в программе оценивается техническая база и прыжковая часть.

Давайте пофантазируем: спортсмен откатал потрясающе красивую программу, не сделав ни одного четверного прыжка. И как бы мы не восторгались, спортсмен, откатавший не так эмоционально и, может быть, не так хореографично, но исполнивший три и более четверных, всегда выиграет у него. Вот и ответ. Но, безусловно, у абсолютного чемпиона должна быть и программа, и техническая база на высоте.

Сами по себе сложные элементы и прыжки являются частью украшения хореографии. И каждый сложнейший элемент добавляет хореографию. Конечно, сначала техника, потом — ручки, — сказал Авербух «Матч ТВ».