Журова высказалась о недопуске российских пар на отбор к ОИ в фигурном катании

Международные федерации не хотят побед российских спортсменов в нейтральном статусе, поэтому в фигурном катании пары из России не допущены до участия в отборе на Олимпиаду, заявила «Матч ТВ» олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова.

© Матч ТВ

Ранее стало известно, что российские танцевальные дуэты и спортивные пары не получили нейтральный статус для участия в отборочном турнире к Олимпиаде‑2026.

— Пары в фигурном катании не допустили, видя в этом подоплеку командного соревнования. Думаю, что это решение принято в том числе и из‑за высокой конкуренции, все‑таки в парном катании и в танцах на льду у нас очень конкурентоспособные спортсмены, поэтому приняли решение, чтобы мы как можно чаще не поднимались на пьедестал. Дали возможность участвовать, но с намеком, что нужно придумывать, что будет играть и какой флаг будет подниматься, когда российские спортсмены будут выигрывать. Мне кажется, что они сами не понимают, каким образом это будет выглядеть, поэтому стараются допустить минимальное количество наших спортсменов, которые могут завоевать медали. Мы стояли у истоков фигурного катания, поэтому выкинуть нас из истории этого спорта было бы просто несправедливо. Поэтому какое‑то время Украина посопротивлялась, но потом все‑таки было принято решение начать допускать наших спортсменов, — сказала Журова «Матч ТВ».

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до отборочных соревнований в фигурном катании Аделию Петросян, Алину Горбачеву, Петра Гуменника и Владислава Дикиджи. Петросян и Гуменник — первые номера, Горбачева и Дикиджи — запасные. Отборочный турнир состоится в сентябре в Пекине, россияне выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

Квалификационный турнир к Олимпиаде‑2026 пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине. Трансляции отборочного турнира смотрите на каналах холдинга «Матч!».