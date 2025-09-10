Российский фигурист получил немецкое гражданство

Российский фигурист Никита Володин получил немецкое гражданство.

Об этом сообщается на сайте Германского союза фигурного катания.

«Для меня лично натурализация значит очень много. Теперь у меня есть второй дом, и мы сможем представлять Германию на предстоящих Олимпийских играх», — заявил Володин.

Ранее спортсмен, выступающий в парном катании, объяснил желание выступать за Германию.

«В России для меня партнерш не было. Пришлось идти на жертвы, но постепенно это окупается», — заявил Володин.

Володин встал в пару с немкой Минервой Фабьенне Хазе летом 2022 года. В сезоне-2023/2024 дуэт победил в финале международной серии Гран-при. За Россию Володин выступал Алиной Устимкиной, Аминой Атахановой, Таисией Собининой и Викторией Васильевой.