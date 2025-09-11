Медведева рассказала о выступлении перед МОК

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева призналась, что в 2017 году ей было очень страшно выступать перед членами Международного олимпийского комитета (МОК). Ее слова приводит kp.ru.

© Газета.Ru

«Я была просто в ужасе, если честно. Насколько я поняла, мою кандидатуру выдвинули из-за того, что на тот момент я неплохо говорила на английском языке и могла произнести достаточно длинную речь перед президентом Международного олимпийского комитета, на тот момент Томасом Бахом. О, как это было страшно…» — призналась фигуристка.

В декабре 2017 года на тот момент президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, почетный член МОК, председатель Независимой общественной антидопинговой комиссии Виталий Смирнов и Медведева приняли участие в заседании исполкома Международного олимпийского комитета в Швейцарии. По ходу исполкома решался вопрос о допуске российских атлетов на зимние Олимпийские игры — 2018.

Кроме двух золотых медалей мировых первенств, в активе Евгении Медведевой золото чемпионата Европы, она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр. Также на ее счету бронзовая медаль чемпионата мира, единожды спортсменка выиграла серебряную награду на европейском первенстве. Последний раз фигуристка выступала на соревнованиях в декабре 2019 года. В апреле 2023 года Медведева объявила о завершении карьеры.