Фигуристка за минуту 136 раз прыгнула через скакалку в коньках, установив рекорд

Чемпионка Венгрии по фигурному катанию Эстер Сомбатхейи вошла в Книгу рекордов Гиннесса, продемонстрировав необычный номер на льду. Спортсменка выполнила 136 прыжков через скакалку за одну минуту на коньках, пишет UPI. Рекорд был установлен на катке в Сан-Вэлли (штат Айдахо, США). Сомбатхейи значительно превзошла прежнюю планку — 45 прыжков, установленную для этой дисциплины Книгой рекордов Гиннесса. Эстер известна как многократная чемпионка Венгрии по фигурному катанию среди юниоров и взрослых. По ее словам, цель этого выступления заключалась не только в самом рекорде, но и в том, чтобы вдохновить спортсменов на новые формы самовыражения в фигурном катании. "Я хочу вдохновить других фигуристов и исполнителей мечтать о большем и показать, что всё возможно, если быть достаточно смелыми. Я хотела бы расширить мир фигурного катания, добавив в него новый, зрелищный акробатический элемент", - прокомментировала она.