Тарасова неожиданно ответила на критику в адрес Пугачевой

На критику в адрес уехавшей из России певицы Аллы Пугачевой после ее откровенного интервью ответила заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова. Об этом пишет Sport24.

Осуждать или обсуждать Пугачеву не имеет право никто, заявила Тарасова. Она отметила, что решение каждый человек принимает для себя сам: живет и работает там, где хочет.

Ранее Пугачева заявила, что предателем Родины себя не считает. По мнению певицы, Родина предала ее. Также она добавила, что уезжать изначально не собиралась, а отправилась в Израиль на лечение.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин также ответил на слова Пугачевой о «предательстве Родины». Он заявил, что решение уехать из страны было исключительно выбором самой певицы, а Родина ее не предавала.

