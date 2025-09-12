Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева назвала самый нервный момент в жизни. Ее слова приводит «Комсомольская правда».

Спортсменка вспомнила, как в 2017 году перед Олимпиадой-2018 выступала в Лозанне на заседании исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) от лица российских спортсменов.

«Я никогда в жизни так не нервничала, руки тряслись, в какой-то момент я расплакалась», — призналась она.

Ранее Медведева дала совет соотечественникам, которые будут участвовать в отборе на зимние Олимпийские игры 2026 года в Италии. По мнению экс-спортсменки, российским фигуристам не надо думать об ответственности.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх — 2018 фигуристка завоевала две серебряные медали: в командных соревнованиях и в личном зачете. В 2021 году она объявила, что завершила карьеру.