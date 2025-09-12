Загитова показала фото в откровенном бикини

Российская фигуристка Алина Загитова выложила новые фотографии в прозрачном платье с отдыха в Дубае на странице в соцсети «ВКонтакте».

Спортсменка опубликовала снимки в откровенном бикини на яхте. На момент написания новости пост собрал более 100 лайков.

В августе прошлого года Загитова описала идеальные условия для замужества. Фигуристка отметила, что для вступления в брак должно сойтись множество факторов, и призналась, что еще не встретила подходящего мужчину.

Загитова — единственная в истории России одиночница, которая завоевала все титулы в мировом фигурном катании. В 2017 году она победила в финале Гран-при, в 2018 году выиграла чемпионат Европы и Олимпийские игры, а еще год спустя стала чемпионкой мира. В 2019 году фигуристка приостановила карьеру, после чего стала работать ведущей.