Появился состав участников первенства Московской области по фигурному катанию

Первенство Московской области. Зинина, Рубцова, Третьякова покажут короткие программы, Костылева, Трофимова выступят среди юниорок
Первенство Московской области
Молоденово
Женщины
Начало короткой программы – 18:20 по московскому времени (12 сентября).
Участницы
Анастасия Зинина
Любовь Рубцова
Дарья Третьякова
Ксения Фадеева
Полина Цурикова
Юниорки, КМС
Начало короткой программы – 16:10 по московскому времени (13 сентября).
Участницы
Яна Асташенкова
Елена Костылева
Мирослава Лезина
Кира Трофимова
Полный список участниц – здесь.
