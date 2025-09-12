Бестемьянова высказалась о Петросян и Гуменнике на отборе к ОИ

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова заявила, что фигуристам Аделии Петросян и Петру Гуменнику нужно справиться с собой и сделать то, что они умеют, на квалификационном турнире к Олимпийским играм 2026 года в Италии.

© Чемпионат.com

Отборочный турнир пройдёт с 19 по 21 сентября в Пекине. В список участниковиз россиян вошли Петросян и Гуменник. Запасными будут Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. Россияне выступят в нейтральном статусе.