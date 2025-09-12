Опубликовано расписание квалификационного турнира фигуристов в Пекине к ОИ

С 19 по 21 сентября в Пекине пройдёт квалификационный турнир фигуристов к Олимпийским играм 2026 года в Италии. От России в женском одиночном катании выступит Аделия Петросян, в мужском — Пётр Гуменник. Запасными заявлены Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. «Чемпионат» предлагает с расписанием соревнований.

© Чемпионат.com

Олимпийские игры-2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). Время московское:

19 сентября, пятница

7:15. Танцы на льду, ритм-танец;

10:30. Пары, короткая программа;

13:00. Женщины, короткая программа.

20 сентября, суббота

5:00. Мужчины, короткая программа;

9:30. Пары, произвольная программа;

12:15. Женщины, произвольная программа.

21 сентября, воскресенье

5:00. Танцы на льду, произвольный танец;

8:45. Мужчины, произвольная программа.

Россияне выступят на квалификационном турнире в нейтральном статусе. Зимняя Олимпиада — 2026 в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года.