Опубликовано расписание квалификационного турнира фигуристов в Пекине к ОИ

Расписание квалификационного турнира фигуристов в Пекине к Олимпиаде-2026
С 19 по 21 сентября в Пекине пройдёт квалификационный турнир фигуристов к Олимпийским играм 2026 года в Италии. От России в женском одиночном катании выступит Аделия Петросян, в мужском — Пётр Гуменник. Запасными заявлены Алина Горбачева и Владислав Дикиджи. «Чемпионат» предлагает с расписанием соревнований.
Олимпийские игры-2026. Квалификационный турнир. Фигурное катание. Пекин (Китай). Время московское:
19 сентября, пятница
7:15. Танцы на льду, ритм-танец;
10:30. Пары, короткая программа;
13:00. Женщины, короткая программа.
20 сентября, суббота
5:00. Мужчины, короткая программа;
9:30. Пары, произвольная программа;
12:15. Женщины, произвольная программа.
21 сентября, воскресенье
5:00. Танцы на льду, произвольный танец;
8:45. Мужчины, произвольная программа.
Россияне выступят на квалификационном турнире в нейтральном статусе. Зимняя Олимпиада — 2026 в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо пройдёт с 6 по 22 февраля 2026 года.