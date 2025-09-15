Стало известно, когда планируют открыть центр фигурного катания Загитовой

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что школу фигурного катания имени олимпийской чемпионки Алины Загитовой планируют открыть летом 2026 года.

© Чемпионат.com

«Мы планируем реализовать этот проект в течение года и открыть его летом 2026-го ко Дню Республики. Стройка идёт полным ходом, параллельно вместе с Алиной собираем формат школы», — заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов в официальном телеграм-канале Республики.

Стоимость строительства Центра фигурного катания имени Загитовой составит 1,29 млрд рублей, следует из информации на сайте Госзакупок. В июне проект центра получил разрешение на строительство в Казани после снижения стоимости объекта.