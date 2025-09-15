Леонова ответила, отберутся ли Петросян и Гуменник на Олимпиаду

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года Алена Леонова заявила «Матч ТВ», что у российских фигуристов Аделии Петросян и Петра Гуменника не будет конкурентов на олимпийском квалификационном турнире.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до отборочных соревнований в фигурном катании Петросян, Алину Горбачеву, Гуменника и Владислава Дикиджи. Петросян и Гуменник — первые номера, Горбачева и Дикиджи — запасные. Квалификационный турнир к Олимпиаде‑2026 пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине. Россияне выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

— Ребята прекрасно знают, что такое соревнования и как нужно настраиваться. Я бы им пожелала спокойно и уверенно кататься, так, как они это делают на тренировках.

— Олимпийский отбор станет хорошим психологическим испытанием, пройдя которое, они смогут стать сильнее?

— Конечно, хотя я не считаю, что им нужно сильно трястись. Им нужно сделать свою работу, потому что соревноваться там, мягко говоря, наверное, не с кем. Поэтому здесь ты отвечаешь за свои ошибки, но ты можешь постараться их не допускать, чтобы не переживать за это. Здесь все зависит от нас самих, — сказала Леонова «Матч ТВ».

