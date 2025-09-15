В Италии погибла 15‑летняя фигуристка

В Италии в результате ДТП скончалась 15‑летняя фигуристка Матильда Феррари, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сообщается, что юную спортсменку сбил грузовик, который ехал на зеленый свет и не успел затормозить. Феррари переходила дорогу по пешеходному переходу с друзьями (которые не пострадали), направляясь к автобусной остановке.

На место происшествия прибыли две машины скорой помощи, пожарные и спасательный вертолет из Тренто, но для 15‑летней девочки уже ничего нельзя было сделать. Травмы спортсменки оказались настолько серьезными, что врач смог лишь констатировать ее смерть на месте происшествия.