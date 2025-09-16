Украина отказалась от попытки отправить фигуристок на ОИ из-за их низкого уровня

Украина отказалась от попытки отправить фигуристок на ОИ из-за низкого уровня спортсменок
Украинки-представительницы женского одиночного фигурного катания не будут бороться за попадание на зимние Олимпийские игры 2026 года. Об этом Tribuna сообщил президент Украинской федерации фигурного катания Даниль Амирханов.
Он отметил, что организация приняла такое решение в связи с низким уровнем спортсменок, который не позволит им хорошо выступить на квалификационных соревнованиях в Пекине.
«В связи с ограниченным финансированием решено не тратить денежные средства. Соревнования в Пекине — это дорогое удовольствие», — заявил Амирханов.
Украина не будет представлена на Олимпиаде спортсменками в женском одиночном катании впервые за 16 лет. В последний раз это произошло на Играх-2010 в Ванкувере.
Квалификация на Олимпиаду-2026 пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября. От России в качестве нейтральных спортсменов на соревнованиях выступят Петр Гуменник и Анна Петросян, представляющие мужское и женское одиночное катание.