Украина отказалась от попытки отправить фигуристок на ОИ из-за их низкого уровня

Украинки-представительницы женского одиночного фигурного катания не будут бороться за попадание на зимние Олимпийские игры 2026 года. Об этом Tribuna сообщил президент Украинской федерации фигурного катания Даниль Амирханов.

© Lenta.ru

Он отметил, что организация приняла такое решение в связи с низким уровнем спортсменок, который не позволит им хорошо выступить на квалификационных соревнованиях в Пекине.

«В связи с ограниченным финансированием решено не тратить денежные средства. Соревнования в Пекине — это дорогое удовольствие», — заявил Амирханов.

Украина не будет представлена на Олимпиаде спортсменками в женском одиночном катании впервые за 16 лет. В последний раз это произошло на Играх-2010 в Ванкувере.

Квалификация на Олимпиаду-2026 пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября. От России в качестве нейтральных спортсменов на соревнованиях выступят Петр Гуменник и Анна Петросян, представляющие мужское и женское одиночное катание.