Тренера фигуристки Петросян не смогут заменить другим специалистом в отборе на ОИ

ISU: Тренера фигуристки Петросян Глейхенгауза не смогут заменить другим специалистом в отборе на Олимпиаду‑2026
Хореографа и тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейгенхауза не смогут заменить другим специалистом в квалификационном отборе на Олимпийские игры 2026 года, в котором будет участвовать его ученица Аделия Петросян, следует из заявления Международного союза конькобежцев (ISU) для «Матч ТВ».
Ранее Глейхенгауз не прошел процедуру проверки и не соответствовал критериям отбора ISU на олимпийский квалификационный турнир фигуристов.
— Как указано в сообщении ISU 2680, замена вспомогательного персонала, не отвечающего критериям соответствия, не предусмотрена, — заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе ISU.