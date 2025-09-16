Тренера фигуристки Петросян не смогут заменить другим специалистом в отборе на ОИ

Хореографа и тренера группы Этери Тутберидзе Даниила Глейгенхауза не смогут заменить другим специалистом в квалификационном отборе на Олимпийские игры 2026 года, в котором будет участвовать его ученица Аделия Петросян, следует из заявления Международного союза конькобежцев (ISU) для «Матч ТВ».

© Матч ТВ

Ранее Глейхенгауз не прошел процедуру проверки и не соответствовал критериям отбора ISU на олимпийский квалификационный турнир фигуристов.