Стало известно об отсутствии Гуменника на сборах в Красноярске

Генеральный директор ФФККР Коган сообщил об отсутствии Гуменника на сборах в Красноярске
Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что фигурист Пётр Гуменник, который примет участие в отборочном турнире в Пекине, отсутствовал на предстартовых сборах в Красноярске.
Российский фигурист Пётр Гуменник примет участие в отборочном турнире в Пекине, который пройдёт с 17 по 21 сентября и позволит лучшим фигуристам участвовать в Олимпиаде в Италии. Гуменник будет соревноваться на турнире в статусе нейтрального атлета.
