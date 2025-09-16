Стало известно об отсутствии Гуменника на сборах в Красноярске

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган сообщил, что фигурист Пётр Гуменник, который примет участие в отборочном турнире в Пекине, отсутствовал на предстартовых сборах в Красноярске.

«Гуменник у нас полетит из Санкт-Петербурга, потому что у него соревнования в Пекине начинаются на день позже, он может прилететь напрямую туда. Он там проводит сейчас заключительные тренировки», — приводит слова Когана «Наш Красноярский край».

Российский фигурист Пётр Гуменник примет участие в отборочном турнире в Пекине, который пройдёт с 17 по 21 сентября и позволит лучшим фигуристам участвовать в Олимпиаде в Италии. Гуменник будет соревноваться на турнире в статусе нейтрального атлета.