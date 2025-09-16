Эмма Гаджиева: «Петросян и Гуменник справятся и добудут квоты на Олимпиаду»

Ведущая «Матч ТВ» и бывшая фигуристка Эмма Гаджиева заявила «Матч ТВ», что уверена в успешном прохождении Аделией Петросян и Петром Гуменником квалификационного турнира к Олимпийским играм 2026 года.

Международный союз конькобежцев (ISU) допустил до отборочных соревнований в фигурном катании Петросян, Алину Горбачеву, Гуменника и Владислава Дикиджи. Петросян и Гуменник — первые номера, Горбачева и Дикиджи — запасные. Квалификационный турнир к Олимпиаде‑2026 пройдет с 17 по 21 сентября в Пекине. Россияне выступят на соревнованиях в нейтральном статусе.

— Недопуск тренера Глейхенгауза до отбора может сказаться на Петросян?

— Я думаю, что в таком тренерском штабе, как у Этери Георгиевны Тутберидзе, все спортсмены всегда готовы к важным соревнованиям на 100%, и они готовы настолько, что ничто не может сбить этот настрой и готовность к выступлениям. Поэтому я более чем уверена, что Аделия – это тот спортсмен, которого какие‑то преграды еще больше закалят, и еще больше смотивируют выступить ее очень хорошо.

Думаю, что Федерация фигурного катания одну ее у бортика не оставит, что найдутся люди, которые ее поддержат. Уверена, что Аделию не бросят, и тем более вся Россия с ней, все мы будем поддерживать. Напомню, что наши гимнастки на Олимпийских играх в Токио тоже выступали без главного тренера Ирины Александровны Винер, она была с ними по видеосвязи. Сейчас такие технологии, что отсутствие тренера в данный момент физически можно хоть как‑то компенсировать в виде видеосозвонов и даже прямых эфиров тренировок, чтобы тренер мог как‑то скорректировать. Но еще раз повторюсь, я думаю, что тренеры и Аделия подготовились на 100% к этому важному турниру, поэтому всё будет хорошо. С Аделией вся Россия.

— Аделия и Петр справятся с квалификацией? Многие предвещают победу.

— Важно войти в пятерку. Мы не будем сразу говорить, что нужна победа. Важно войти в пятерку, добыть квоту на Олимпийские игры в Милане. В том, что они победят, у меня лично сомнений нет. Но как профессиональный спортсмен я бы не очень хотела вешать эту нагрузку на спортсменов. Они чисто прокатают свои программы, сделают всё что могут. Здесь важно понимать, что отбор на Олимпийские игры проходит среди тех фигуристов, которые не отобрались на чемпионате мира этого года. Двадцать четыре отбираются, соответственно, это все, кто дальше. То, что Петр и Аделия справятся и добудут квоты, у меня вообще сомнений нет. Они большие молодцы, достойный выбор федерации.

— Что бы вы пожелали ребятам перед отбором?

— Я желаю ребятам, чтобы все прыжки докручивались и прыгались на выезд, чтобы все вращения вращались на четвертый уровень, чтобы дорожки шагов оценивались по достоинству, также на четвертый уровень, и чтобы они, уезжая из Пекина, каждый мог сам себе сказать: «Я на этом старте сделал/а всё, что от меня зависело. Вот всё, что мог/ла, я показал/а». Поэтому я желаю получить удовольствие. Это отбор на Олимпийские игры, это особенный турнир, и это уже в шаге от Олимпиады, что не может не радовать, — сказала Гаджиева «Матч ТВ».

Хореограф Даниил Глейхенгауз не прошел процедуру проверки на соответствие критериям отбора ISU на олимпийский квалификационный турнир. Как заявили «Матч ТВ» в пресс‑службе ISU, замена вспомогательного персонала, не отвечающего критериям соответствия, не предусмотрена. Таким образом, Глейхенгауза не смогут заменить другим специалистом.

Трансляции отборочного турнира по фигурному катанию к Олимпиаде‑2026 смотрите на каналах холдинга «Матч!».