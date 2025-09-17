Фигуристку Загитову внесли в базу экстремистского сайта "Миротворец" на Украине

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании 2018 года россиянка Алина Загитова была внесена в базу данных украинского сайта "Миротворец".

Причиной для этого указывается участие спортсменки в фестивале "Таврида.Арт" в 2021-м году. Он проходит на территории Крыма.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014-м году. В России он признан экстремистским и доступ к нему по решению суда был заблокирован. В базу украинского ресурса вносят людей, которые посещали Крым и Донбасс, а также другими действиями обратили на себя внимание его авторов.

Загитовой 23 года, в 2019-м они приостановила свою карьеру.