Российская фигуристка травмировалась перед отборочным турниром ОИ

Российская фигуристка Алина Горбачева травмировалась перед отборочным турниром Олимпиады-2026. Об этом в своих соцсетях рассказала тренер спортсменки Софья Федченко.

«В начале августа на тренировочном сборе во Франции произошло столкновение Алины и другого взрослого спортсмена. В результате столкновения Алина получила травму — глубокий порез левой ноги», — написала Федченко.

Сейчас Горбачева находится в Пекине, где пройдет отборочный турниром Олимпиады. Она является первой запасной после Аделии Петросян.

20 декабря 2024 года Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе.

Отборочный турнир на зимние Олимпийские игры — 2026 пройдет в Пекине с 19 по 21 сентября. От России в нейтральном статусе выступят только два одиночника — Петросян и Петр Гуменник. Нейтральный статус от ISU получили также Владислав Дикиджи и Алина Горбачева, они числятся запасными. Российские спортивные пары и танцевальные дуэты допущены не были.