Глава Украинской федерации фигурного катания: «Уровень подготовки наших спортсменок не позволит им бороться за олимпийскую лицензию»

Sports.ru

Глава УФФК объяснил, почему украинских фигуристок нет на олимпийском отборе.

Глава УФФК объяснил, почему украинских фигуристок нет на олимпийском отборе
© Sports.ru

Украинские одиночницы не участвуют в квалификационных соревнованиях в Пекине и не выступят на Олимпийских играх впервые за 16 лет.

«Показанный уровень подготовки спортсменок не позволит им бороться за олимпийскую лицензию. В связи с ограниченным финансированием решено не тратить средства. Соревнования в Пекине – это дорогое удовольствие. Решено направить средства на обеспечение дальнейшего участия спортсменов в спортивных мероприятиях», – приводит слова Даниля Амирханова ТАСС со ссылкой на «Суспільне Спорт».
Sports.ru: главные новости
Sports.ru: главные новости