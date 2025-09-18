Глава Украинской федерации фигурного катания: «Уровень подготовки наших спортсменок не позволит им бороться за олимпийскую лицензию»
Глава УФФК объяснил, почему украинских фигуристок нет на олимпийском отборе.
Украинские одиночницы не участвуют в квалификационных соревнованиях в Пекине и не выступят на Олимпийских играх впервые за 16 лет.
«Показанный уровень подготовки спортсменок не позволит им бороться за олимпийскую лицензию. В связи с ограниченным финансированием решено не тратить средства. Соревнования в Пекине – это дорогое удовольствие. Решено направить средства на обеспечение дальнейшего участия спортсменов в спортивных мероприятиях», – приводит слова Даниля Амирханова ТАСС со ссылкой на «Суспільне Спорт».
