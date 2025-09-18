Фигуристам, участвующим в олимпийском отборе, запрещено отвечать на вопросы о российских спортсменах
Участникам олимпийского отбора запрещено отвечать на вопросы о россиянах.
Об этом журналистам сообщила японская спортивная пара Юна Нагаока – Сумитада Моригути.
Квалификационные соревнования фигуристов к Олимпиаде-2026 проходят с 19 по 21 сентября в Пекине. Российские фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник примут в них участие в нейтральном статусе. Для попадания на Игры им нужно попасть в пятерку сильнейших.
Нагаока и Моригути в ответ на просьбу ТАСС прокомментировать участие россиян и белорусов заявили, что им запрещено говорить о спортсменах, выступающих под нейтральным флагом. Глава делегации сборной Японии подтвердил слова фигуристов.
