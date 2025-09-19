В ISU оценили возможность участия российских фигуристов в турнирах

Дискуссия о полноценном допуске российских спортсменов к международным соревнованиям по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку возобновится после окончания боевых действий на Украине. Об этом заявил на пресс-конференции президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ёль, передает РИА Новости.

«Мы допустили атлетов только на олимпийскую квалификацию», — подчеркнул он.

Фигурист Гуменник провел первую тренировку в Пекине

Ранее ISU прокомментировал информацию о том, что ввел запрет на разговоры о российских фигуристах на отборе к зимним Олимпийским играм 2026 года в Италии. В союзе заявили, что не запрещали отвечать на вопросы о россиянах и белорусах, выступающих в нейтральном статусе.

Квалификация на Олимпиаду-2026 пройдет в Пекине с 18 по 21 сентября. От России в качестве нейтральных спортсменов на соревнованиях выступят Петр Гуменник и Анна Петросян, представляющие мужское и женское одиночное катание.