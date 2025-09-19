18-летняя российская фигуристка снялась топлес

Перешедшая в сборную Франции российская фигуристка Алиса Овсянкина, представляющая танцы на льду, снялась в откровенной фотосессии. Снимки спортсменка опубликовала в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

На двух фотографиях спортсменка предстала топлес. На одном снимке она стоит спиной к камере, а на другом прикрывает грудь рукой.

«Угадайте, кто только что стал совершеннолетним? С днем рождения меня!» — написала спортсменка.

О переходе Овсянкиной в сборную Франции стало известно в мае 2024 года. Спортсменка выступала в дуэте с французом Максимилианом Райе, но в марте этого года пара распалась. 19 сентября фигуристке исполнилось 18 лет.

Ранее олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин раскрыл отношение к смене гражданства российскими фигуристами. По его словам, спортсмен имеет право перейти в другую сборную.