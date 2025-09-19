Тарасова оценила выступление россиянки Петросян в отборе на Олимпиаду-2026

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление россиянки Аделии Петросян в короткой программе в отборе на зимние Олимпийские игры-2026. Об этом сообщает Sport24.

«Она грязновато исполнила один из прыжковых элементов, но ничего ужасного там не было. В остальном, все в ее выступлении было прекрасно», — заявила Тарасова.

Она добавила, что у нее нет переживаний по поводу произвольной программы Петросян.

Россиянка выступила в короткой программе ранее 19 сентября. Она получила от судей 68,72 балла и находится на промежуточном первом месте. На данный момент соревнования продолжаются.

Российские фигуристы не участвовали в международных турнирах с февраля 2022 года. Последним крупным стартом для них стали зимние Олимпийские игры-2022 в Пекине.