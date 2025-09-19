Аделия Петросян выиграла короткую программу на олимпийском отборе в Пекине
Двукратная чемпионка России в женском одиночном катании Аделия Петросян показала лучший результат в короткой программе на квалификационном турнире к Олимпиаде-2026, который проходит в Пекине (Китай). За своё выступление она получила 68,72 балла.
Второе место заняла представительница Грузии Анастасия Губанова с результатом 68,08 балла. Тройку лучших замкнула бельгийка Луна Хендрикс (66,92).
Фигурное катание. Отбор к Олимпиаде-2026. Пекин. Женщины, короткая программа:
Аделия Петросян (Россия) — 68,72 балла.
Анастасия Губанова (Грузия) — 68,08.
Луна Хендрикс (Бельгия) — 66,92.
Жуйян Чжан (Китай) — 62,78.
Стефания Яковлева (Кипр) — 69,37.
