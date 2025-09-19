Радионова высказалась о лидерстве Петросян в короткой программе квалификации ОИ

Бронзовый призер чемпионата мира Елена Радионова в разговоре с «Матч ТВ» поздравила россиянку Аделию Петросян с лидерством по итогам короткой программы на квалификационном турнире Олимпийских игр 2026 года.

Петросян заняла первое место в короткой программе в отборочном турнире к Олимпиаде, который проходит в Пекине, набрав 68,72 балла. Второй стала представительница Грузии Анастасия Губанова (68,08), топ‑3 замкнула бельгийка Луна Хендрикс (66,92).

— Хочется поздравить Аделию с первым местом после короткой программы. Прокат получился боевой, задорный, уверенный. Несмотря на то что была небольшая ошибка на прыжке, ей это не помешало выиграть. И она имеет небольшой отрыв от второго места, поэтому пожелаю ей также уверенно, легко смотреться в произвольной программе. Она действительно боец, и я уверена, что у нее всё получится, — сказала Радионова «Матч ТВ».

Произвольные программы одиночницы исполнят в субботу. Также в квалификационном турнире в одиночном мужском катании примет участие россиянин Петр Гуменник.

Российские спортсмены выступают на соревнованиях в нейтральном статусе, для попадания на Олимпиаду необходимо войти в пятерку сильнейших.