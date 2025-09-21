Российский фигурист Петр Гуменник отобрался на Олимпийские игры

Фигурист Петр Гуменник обеспечил себе участие в Олимпийских играх 2026 года, которые состоятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Он стал победителем квалификационного турнира в Пекине, набрав 262,82 балла по итогам короткой (93,80) и произвольной (169,02) программ.

Второе место на соревнованиях занял южнокореец Ким Хюн Ем с результатом 226,60 балла, третьим стал представитель Мексики Донован Каррильо, получивший 222,36 балла. В пятерку также вошли украинец Кирилл Марсак (217,57) и спортсмен из Тайваня Ли Юйсян (216,98). Для завоевания олимпийской лицензии было достаточно попасть в первую пятерку.

Гуменнику 23 года, он уже имеет в своем активе серебро и бронзу чемпионатов России, а также дважды побеждал в финале Гран-при страны. Таким образом, он стал третьим российским спортсменом, получившим право на участие в Олимпиаде, передает ТАСС.

Ранее отбор в Пекине успешно прошли фигуристка Аделия Петросян и ски-альпинист Никита Филиппов. Зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля 2026 года.

Президент Федерации бобслея России Анатолий Пегов сообщил, что Международная федерация бобслея и скелетона не допустила российских спортсменов до отбора на Олимпиаду. Конгресс федерации проходил 12 сентября в Милане.