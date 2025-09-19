Петросян уступила по компонентам Губановой и Хендрикс в короткой программе на олимпийском отборе
Петросян проиграла компоненты Губановой и Хендрикс в короткой на отборе на ОИ.
Сегодня фигуристки представили короткие программы на олимпийском квалификационном турнире в Пекине. Россиянка Аделия Петросян лидирует (68,72 балла), представительница Грузии Анастасия Губанова идет второй (68,08), бельгийка Луна Хендрикс занимает третье место (66,92).
При этом Петросян получила оценку за компоненты (31,63) меньше, чем Губанова (32,92) и Хендрикс (32,53).
За чистый прокат короткой программы на чемпионате России-2025 Аделия получала вторую оценку 37,61.
