Тарасова призвала защитить российских спортсменов от международного давления

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова призывает защитить российских спортсменов от международного давления, выработав единую серьезную линию поведения. Об этом она заявила ТАСС.

Ранее в Международном олимпийском комитете подтвердили, что российские спортсмены не выступят в командных видах спорта на Олимпиаде в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Также в МОК заявили, что спортсменам из России запретят участвовать в церемонии открытия Олимпиады-2026. Глава МОК Кирсти Ковентри подчеркнула, что считает "самым справедливым" сохранить текущие санкции к российскому спорту.

"Когда нас начнут защищать? Когда? Нужно серьезно думать, что делать дальше. Кто может выиграть Олимпиаду - тот должен ехать, а кто на 5-7-е места только претендует, может быть, и смысла нет. А без русского хоккея это вообще что за Олимпиада? Я считаю, что сильные люди должны собраться на высшем уровне и решить, что дальше делать, выработать единую серьезную линию поведения. Потому что так нельзя обращаться со спортсменами - у спортсмена жизнь короткая, а еще больше укорачивать ее никому не позволено", - сказала Тарасова.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля.