В ISU извинились за использование в видео с Гуменником украинской песни

Представитель Международного союза конькобежцев (ISU) от всей организации принёс извинения за использование песни украинской группы в ролике с российским фигуристом Петром Гуменником.

Ранее ISU в соцсетях опубликовал ролик с Гуменником под украинскую песню группы Kazka «Плакала» после того, как россиянин чисто откатал свою короткую программу на олимпийском отборе в Пекине.